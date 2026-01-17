A che ora lo snowboard oggi | programma PGS Bansko 2026 tv streaming

Scopri gli orari dello snowboard per oggi nel programma PGS Bansko 2026, disponibile su TV e streaming. Dopo l’evento di Bad Gastein, la competizione prosegue con una nuova tappa della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le gare in diretta e rimanere aggiornati sul calendario stagionale.

Dopo le grandi emozioni del gigante parallelo di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con una nuova tappa della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026. Il quinto appuntamento si terrà in Bulgaria, a Bansko, dove nella nella giornata di oggi si terranno le qualificazioni e le fasi finali. Nuove opportunità per l’Italia che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista con le Olimpiadi sempre più vicine. Gli azzurri vengono dalle prestazioni convincenti nel PSL austriaco dove si sono imposti Lucia Dalmasso e Roland Fischnaller. Quest’ultimo, all’età di 45 anni, punta alla terza vittoria consecutiva nello slalom gigante parallelo, dopo le affermazioni a Carezza ed a Scuol. 🔗 Leggi su Oasport.it

