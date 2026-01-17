A che ora gli sport invernali oggi | programma sabato 17 gennaio tv streaming

Ecco il programma degli sport invernali di sabato 17 gennaio. Tra eventi di sci alpino, biathlon e sci di fondo, tutte le gare sono trasmesse in diretta su tv e streaming. Di seguito gli orari e le modalità per seguire le competizioni di oggi, per conoscere i momenti più importanti delle discipline invernali.

Oggi sabato 17 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e la discesa libera maschile a Wengen, la Coppa del Mondo di biathlon offre la sprint maschile a Ruhpolding, la Coppa del Mondo di sci di fondo torna in scena con le sprint in tecnica libera a Oberhof. Proseguono gli Europei di pattinaggio artistico a Sheffield (spazio al free program maschile e alla free dance) e gli Europei di short track in quel di Tilburg, mentre la Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con lo snowboardcross a Dongebiya e il PGS a Bansko. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 17 gennaio, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streaming Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A che ora gli sport invernali oggi: programma 9 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Programma settimana sport invernali 12-18 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino a snowboard, biathlon, fondo, slittino, freestyle; A che ora gli sport invernali oggi: programma 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a Tarvisio e la Discesa maschile a Wengen: orari e programma. A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 17 gennaio, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e ... oasport.it

Sport in tv oggi (venerdì 16 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 16 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli ... oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a Tarvisio e la Discesa maschile a Wengen: orari e programma - A Wengen andrà in scena la discesa maschile mentre a Tarvisio ci sarà la discesa femminile: quali saranno gli azzurri in gara e dove vederla, in tv e ... fanpage.it

FISI - Federazione Italiana Sport Invernali. FISI - Federazione Italiana Sport Invernali · Original audio. - facebook.com facebook

Altra super giornata all'insegna degli sport invernali! Tutto, come sempre, LIVE su Discovery + x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.