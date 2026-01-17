A che ora finisce C’è Posta per Te 2026 e quando inizia in tv | orario su Canale 5

C’è Posta per Te 2026 torna su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La trasmissione va in onda in prima serata, ma gli orari di fine e inizio possono variare leggermente di settimana in settimana. Per conoscere gli orari esatti di inizio e fine, si consiglia di consultare la programmazione ufficiale di Canale 5, disponibile sui principali supporti di informazione televisiva.

C’è Posta per Te 2026 orario su Canale 5. Maria De Filippi ritorna in prima serata su Canale 5, pronta a riconquistare il sabato sera degli italiani. Comincia la ventitreesima stagione del people-show più famoso e longevo della storia della televisione italiana. Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

Can Yaman, l'idolo turco di Sandokan, finisce in manette a Istanbul: blitz antidroga in night club vip, test del sangue e inchiesta su spaccio e consumo. La sua presenza a C'è Posta per Te stasera su Canale 5 resta confermata, puntata già registrata! x.com