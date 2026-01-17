A che ora è il Real Madrid?
Il Real Madrid, uno dei club più prestigiosi del calcio internazionale, affronta attualmente un periodo di difficoltà. Secondo Marca, fonte autorevole nel settore sportivo spagnolo, la squadra sta vivendo momenti complicati. Per conoscere l’orario delle prossime partite o aggiornamenti sul calendario, è consigliabile consultare fonti ufficiali o il sito del club. Restare informati permette di seguire con attenzione le evoluzioni di questa storica società.
2026-01-17 10:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Sono Momenti complicati al Real Madrid. In una sola settimana si sono aggiunti la sconfitta contro il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola, il cambio di allenatore e la sconfitta contro l’Albacete in Copa del Rey. Quelli di Arbeloa Affronteranno il Levante nella giornata numero 20 in un orario insolito, le 14:00, con Mbappé finalmente nella lista dei convocati. L’obiettivo è chiaro: riscattarsi davanti ai propri tifosi dalla serie negativa di risultati e di potere iniziare a mettere pressione sull’eterno rivale in classifica che giocherà in trasferta contro la Real Sociedad. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Xabi Alonso, è finita Al Real arriva Arbeloa; Real Madrid-Xabi Alonso, è finita. Arbeloa il nuovo allenatore; Real Madrid, svolta Arbeloa: chiuso il ciclo Xabi Alonso; Real Madrid-Xabi Alonso è finita Arbeloa il nuovo allenatore.
Real Madrid, svolta Arbeloa: chiuso il ciclo Xabi Alonso - Il Real Madrid chiude l’era Xabi Alonso dopo 232 giorni e affida la panchina ad Álvaro Arbeloa, seguendo la linea già vista con Zidane. europacalcio.it
Real Madrid-Xabi Alonso, è finita. Arbeloa il nuovo allenatore - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Era stato corteggiato a lungo, al punto da anticiparne l’arrivo in tempo per il Mondiale per Club, ma l’era Xabi Alonso al Real Madrid si è chiusa con largo anticipo. msn.com
Real Madrid, finisce il calvario di Militao: Ancelotti lo convoca dopo 232 giorni - Il difensore del Real Madrid, infatti, tornerà a disposizione proprio per la sfida contro l'Athletic, squadra con cui si era infortunato otto mesi fa: il 12 ... tuttomercatoweb.com
Raúl González, leggenda del Real Madrid e della nazionale spagnola: “Tutti sappiamo che sarà un giocatore importante, ma Lamine Yamal non sarà il fulcro della Nazionale”. “Ci sono persone con più esperienza che devono aiutarlo per farlo diventare il prot - facebook.com facebook
Retroscena #Zidane, svelato il segreto del successo al Real Madrid: "Ho lavorato su un solo aspetto... e alla fine ho vinto tutto" x.com
