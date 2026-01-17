A che ora è il Real Madrid?

Il Real Madrid, uno dei club più prestigiosi del calcio internazionale, affronta attualmente un periodo di difficoltà. Secondo Marca, fonte autorevole nel settore sportivo spagnolo, la squadra sta vivendo momenti complicati. Per conoscere l’orario delle prossime partite o aggiornamenti sul calendario, è consigliabile consultare fonti ufficiali o il sito del club. Restare informati permette di seguire con attenzione le evoluzioni di questa storica società.

2026-01-17 10:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Sono Momenti complicati al Real Madrid. In una sola settimana si sono aggiunti la sconfitta contro il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola, il cambio di allenatore e la sconfitta contro l’Albacete in Copa del Rey. Quelli di Arbeloa Affronteranno il Levante nella giornata numero 20 in un orario insolito, le 14:00, con Mbappé finalmente nella lista dei convocati. L’obiettivo è chiaro: riscattarsi davanti ai propri tifosi dalla serie negativa di risultati e di potere iniziare a mettere pressione sull’eterno rivale in classifica che giocherà in trasferta contro la Real Sociedad. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

