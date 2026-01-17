A Catona nasce un rifugio per i più fragili grazie a Nuova Solidarietà

A Catona, Nuova Solidarietà ha aperto un nuovo centro di prossimità vicino alla Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore. Questa iniziativa rafforza l’impegno dell’associazione, attiva da oltre trent’anni, nel supportare le persone in difficoltà della comunità. Il rifugio si propone di offrire assistenza concreta a chi vive situazioni di disagio, contribuendo a favorire l’inclusione e il benessere sociale nella zona.

Un nuovo passo nella missione di Nuova Solidarietà: l’associazione, da oltre trent’anni punto di riferimento per la città, ha inaugurato a Catona un centro di prossimità contiguo alla ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’, progettato per offrire sostegno a chi vive situazioni di disagio. All’evento ha partecipato il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa:“Un luogo che rafforza l’attività di volontariato della Nuova Solidarietà, fornendo servizi concreti per chi ha bisogno. La città accoglie con gratitudine questo gesto di attenzione e amore verso chi affronta la marginalità e la solitudine. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Nasce la Caritas Parrocchiale a Tizzano Val Parma: solidarietà e vicinanza ai più fragili

Leggi anche: Le persone più fragili. Dormitori aperti di giorno: "Rifugio contro il gelo"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I RISULTATI | Qualificazione ipotecata già all'andata per Soccer Montalto e Catona, che legittimano il passaggio del turno con un'altra vittoria ai danni di Cus Unical e Bagnarese - facebook.com facebook