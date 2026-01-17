A Bibbiena la Compagnia Nata Teatro accende la fantasia di grandi e piccini

A Bibbiena, la compagnia Nata Teatro presenta due eventi nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026, dedicati al teatro e alla fantasia. Gli appuntamenti sono rivolti a bambini e famiglie, offrendo occasioni di intrattenimento culturale e di stimolo creativo. Un’occasione per condividere momenti di qualità in un ambiente dedicato alla scoperta e all’immaginazione.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Il fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 si prospetta all'insegna del Teatro e della fantasia: due sono infatti gli appuntamenti che la compagnia Nata Teatro ha in cantiere per il pubblico dei più piccoli e le loro famiglie. Sabato 17 gennaio alle ore 16.00 presso il CIAF di Soci (AR) si svolgerà una delle letture animate del progetto " LETTURA CHE PASSIONE" organizzata da Nata in collaborazione con la Biblioteca G. Giovannini di Bibbiena. Il titolo di questa lettura è "FIABE D'ORIENTE" ed è a cura degli attori e delle attrici di Nata Teatro. L'ingresso è LIBERO ma la prenotazione è caldamente consigliata al numero 0575 954108 o tramite email a biblioteca@comunedibibbiena.

