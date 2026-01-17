A 11 anni spara e uccide il padre dopo il sequestro della Nintendo Switch

Un grave episodio si è verificato in Pennsylvania, dove un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli era stata tolta la Nintendo Switch. L’incidente ha suscitato grande attenzione e sollevato questioni sulla gestione dei conflitti tra genitori e figli. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda.

Il dramma avvenuto in Pennsylvania. Un bambino di 11 anni ha ucciso il padre con un colpo di arma da fuoco dopo che l'uomo gli aveva tolto la Nintendo Switch. Il fatto è accaduto il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania, come riportato dai media statunitensi. L'intervento della polizia e la scoperta. Le forze dell'ordine sono intervenute durante la notte, rispondendo a una chiamata di emergenza. All'arrivo hanno trovato D.D., 42 anni, privo di vita nel suo letto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito mentre dormiva. Il racconto della moglie.

