28 anni dopo - Il tempio delle ossa perchè Aaron Taylor-Johnson non torna? La spiegazione della regista

Nia DaCosta, regista del nuovo capitolo del franchise, ha chiarito le ragioni dell’assenza di Aaron Taylor-Johnson nel film uscito il 15 gennaio. Dopo 28 anni, questa scelta ha suscitato interesse tra i fan, ma la regista ha fornito spiegazioni dettagliate sul motivo della sua non partecipazione, offrendo una prospettiva chiara e trasparente sulla produzione e le decisioni creative alla base del film.

Nia DaCosta, regista del nuovo film del franchise, ha spiegato il motivo dell'assenza della star di Kickass e Animali notturni nel capitolo uscito il 15 gennaio. Aaron Taylor-Johnson, nonostante sia stato uno dei protagonisti di 28 anni dopo, non è della partita quest'anno nel sequel 28 anni dopo - Il tempio delle ossa. A spiegare il motivo della sua assenza ci ha pensato la regista Nia DaCosta. La star Marvel aveva recitato nel film dello scorso anno nel ruolo di Jamie, un razziatore che vive sull'isola di Lindisfarne, dopo essere sopravvissuto all'epidemia del virus in Gran Bretagna insieme alla moglie Isla e al figlio Spike. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, perchè Aaron Taylor-Johnson non torna? La spiegazione della regista Leggi anche: Tires di ossa il tempio delle ossa dopo 28 anni trailer ufficiale Leggi anche: 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Ci sarà un sequel della saga? Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La saga di 28 anni dopo tocca il suo punto più basso con Il tempio delle ossa; 28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa, l’horror come rito. Recensione; 28 anni dopo - Il tempio delle ossa (2026) di Nia DaCosta - Recensione; 28 anni dopo: il tempio delle ossa, di Nia DaCosta. La recensione. 28 anni dopo - Il tempio delle ossa, perchè Aaron Taylor-Johnson non torna? La spiegazione della regista - Nia DaCosta, regista del nuovo film del franchise, ha spiegato il motivo dell'assenza della star di Kickass e Animali notturni nel capitolo uscito il 15 gennaio. movieplayer.it 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, le prime recensioni lasciano a bocca aperta - I primi voti per l'ultimo capitolo della saga creata da Danny Boyle dipingono un altro successo, forse il miglior film del franchise ... libero.it

28 anni dopo – Il tempio delle ossa: spiegazione del finale: come si collega a 28 giorni dopo e cosa anticipa per il futuro - Scopri la spiegazione del finale di 28 anni dopo – Il tempio delle ossa: i collegamenti con 28 giorni dopo e cosa anticipa sul futuro. cinefilos.it

Riepilogo prima di 28 ANNI DOPO: IL TEMPIO DELLE OSSA

Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. L'incidente è avvenuto - riportano i media americani - il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania. La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo - facebook.com facebook

#RoccoCommisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.