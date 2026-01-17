17enne ferito con coltello fuori dalla scuola mel Frusinate L' aggressore è in fuga

Un giovane di 17 anni è rimasto ferito con un coltello fuori dalla scuola a Sora, in provincia di Frosinone. L'aggressore ha successivamente fatto perdere le proprie tracce. L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare e rintracciare il responsabile.

AGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un'escoriazione al collo.

