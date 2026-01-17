17 gennaio Sant’Antonio | nei forni di Prato i panini contadini di una volta

Il 17 gennaio, in occasione di Sant’Antonio Abate, tradizione e cultura si uniscono a Prato e in tutta Italia. In questa giornata si celebra il protettore degli animali e si ricordano le antiche usanze, come la preparazione dei panini contadini di una volta. Un momento di riflessione sulle radici locali e sulla storia culinaria, che ancora oggi mantiene vivo il legame tra comunità e tradizione.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Ogni anno il 17 gennaio, giorno in cui si celebra Sant'Antonio Abate, le tradizioni e l'amore per gli animali – di cui è il protettore - si incontrano con la fede. Secondo la tradizione cristiana, il Santo, primo degli abati e fondatore del monachesimo cristiano, viene celebrato anche in Toscana con riti legati al mondo contadino: dai falò alla benedizione delle stalle. Ma si è soliti benedire anche il sale e il pane, e oggi nei forni di Prato si possono assaggiare i panini di una volta. Nei forni di Prato i panini di una volta. Nel giorno dedicato al Santo protettore degli animali, i forni pratesi propongono alla città i panini realizzati con una antica ricetta, tramandata dal mondo rurale.

#santodelgiorno 17 gennaio Sant'Antonio Abate Tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco vengono posti sotto la protezione di sant'Antonio, in onore del racconto che vedeva il Santo addirittura recarsi all'inferno per contendere al demonio le anime dei pe - facebook.com facebook

