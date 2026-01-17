17 gennaio Sant’Antonio | nei forni di Prato i panini contadini di una volta

Il 17 gennaio, in occasione di Sant’Antonio Abate, tradizione e cultura si uniscono a Prato e in tutta Italia. In questa giornata si celebra il protettore degli animali e si ricordano le antiche usanze, come la preparazione dei panini contadini di una volta. Un momento di riflessione sulle radici locali e sulla storia culinaria, che ancora oggi mantiene vivo il legame tra comunità e tradizione.

Firenze, 17 gennaio 2026 – Ogni anno il 17 gennaio, giorno in cui si celebra Sant’Antonio Abate, le tradizioni e l’amore per gli animali – di cui è il protettore - si incontrano con la fede. Secondo la tradizione cristiana, il Santo, primo degli abati e fondatore del monachesimo cristiano, viene celebrato anche in Toscana con riti legati al mondo contadino: dai falò alla benedizione delle stalle. Ma si è soliti benedire anche il sale e il pane, e oggi nei forni di Prato si possono assaggiare i panini di una volta. Nei forni di Prato i panini di una volta. Nel giorno dedicato al Santo protettore degli animali, i forni pratesi propongono alla città i panini realizzati con una antica ricetta, tramandata dal mondo rurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

