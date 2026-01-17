17 gennaio Madonna di Absam | una mano invisibile dipinge il volto di Maria

Il 17 gennaio ad Absam, vicino a Innsbruck, un episodio ha suscitato grande interesse: una presunta mano invisibile sembra aver dipinto il volto della Madonna su un muro del paese. Un fenomeno che ha attirato l’attenzione di credenti e curiosi, lasciando spazio a interpretazioni di natura religiosa, artistica o naturale. Questo evento, ancora avvolto nel mistero, invita a riflettere sulle coincidenze e sui segnali che la natura o il caso possono offrire.

