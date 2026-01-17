17 gennaio Madonna di Absam | una mano invisibile dipinge il volto di Maria
Il 17 gennaio ad Absam, vicino a Innsbruck, un episodio ha suscitato grande interesse: una presunta mano invisibile sembra aver dipinto il volto della Madonna su un muro del paese. Un fenomeno che ha attirato l’attenzione di credenti e curiosi, lasciando spazio a interpretazioni di natura religiosa, artistica o naturale. Questo evento, ancora avvolto nel mistero, invita a riflettere sulle coincidenze e sui segnali che la natura o il caso possono offrire.
Correva l'anno 1797. In un'Europa profondamente segnata dalle guerre rivoluzionarie francesi e dalla crescente ascesa di Napoleone Bonaparte accadde qualcosa di veramente sorprendente in Austria. Più precisamente nel piccolo e sconosciuto paese di Absam, in diocesi di Innsbruck, nel cuore del Tirolo, dove la basilica di San Michele Arcangelo custodisce ancora oggi il segno di un'apparizione mariana. Era il 17 gennaio e la giovane Rosina Bucher, di anni diciotto, si trovava in cucina nella sala al piano terra. La diciottenne stava cucendo. Era seduta sul tavolo davanti alla finestra. Verso le tre o le quattro del pomeriggio, Rosina notò improvvisamente qualcosa di decisamente insolito.
