Zona Wrestling Awards 2025 – Character of the Year

Venerdì 16 gennaio. Mancano pochi giorni alla Royal Rumble e il nostro sito non si ferma mai. I nostri Award continuano e oggi tocca al numero 5: il Character of the Year. In un’epoca nella quale molti dei lottatori ormai impersonano se stessi, è difficile trovare Character convincenti e che non siano soltanto delle mere caricature. Vediamo chi, nel2025, avrà passato l’esame di Zona Wrestling. Buona lettura a tutti. I i ZONA WRESTLING AWARD – CHARACTER OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – MJF 2p – Toni Storm 1p – Dominik Mysterio LUCA GRANDI 3p – Gabe “Mad Man” Kidd 2p – Zack Sabre Jr 1p – “The Son of Strong Style” Ren Narita SIMONE SPADA 3p – Toni Storm 2p – Hangman Page 1p – Young Bucks SERGIO 3p – El Grande Americano 2p – Dominik Mysterio 2p – Ricochet GIUSEPPE 3p – Mercedes Moné 2p – Toni Storm 1p – Dominik Mysterio CLAUDIO 3p – Bron Breakker 2p – Toni Storm 1p – Paul Heyman ENRICO 3p – Toni Storm 2p – Gunther 1p – Kazuchika Okada VINCENZO 3p – Dominik Mysterio 2p – MJF 1p – El Grande Americano VALENTINA 3p – Becky Lynch 2p – Dominik Mysterio 1p – Gunther ALDO 3p – Seth Rollins 2p – Roman Reigns 1p – Paul Heyman ALESSIO 3p – Seth Rollins 2p – Ethan Page 1p – Mercedes Moné ALVIN 3p – Trick Williams 2p – Ethan Page 1p – Eddy Thorpe GIROLAMO 3p – John Cena 2p – Seth Rollins 1p – Bron Breakker SAVERIO 3p – Bron Breakker 2p – Jon Moxley 1p – Drew McIntyre OMAR NAJA 3p – Gunther 2p – Solo Sikoa 1p – Jey Uso MICHELE 3p – Toni Storm 2p – Jon Moxley 1p – Dominik Mysterio MATTEO VILLA 3p – Naomi 2p – Toni Storm 1p – Oba Femi LEONARDO 3p – Jacob Fatu 2p – LA Knight 1p – MJF GIUSEMAN 3p – Gunther 2p – Jon Moxley 1p – Joe Hendry MATTEO IADAROLA 3p – Toni Storm 2p – Dominik Mysterio 1p – Jon Moxley FRANCESCO 3p – Stephanie Vaquer 2p – Hangman Page 1p – Dominik Mysterio i i 2025 CHARCATER OF THE YEAR i i L’anno scorso si era classificata al quinto posto con soltanto 5 voti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

