Zirkzee non si allena con lo United | la Roma resta alla finestra

Joshua Zirkzee non ha partecipato all’allenamento odierno del Manchester United, segnalando una possibile fase di transizione. La Roma, ancora interessata al giocatore, mantiene una posizione di attesa. Con il mercato di gennaio in corso, le dinamiche tra il club inglese e il club giallorosso restano in sospeso, mentre si attendono sviluppi sulle prossime mosse di Zirkzee.

La Roma resta in attesa, Manchester United in fase di assestamento. Joshua Zirkzee non si è visto nell’allenamento odierno dei Red Devils e il segnale, nel pieno del mercato di gennaio, viene registrato anche a Trigoria. L’attaccante olandese non ha preso parte alla seduta guidata per la prima volta da Michael Carrick, appena insediato sulla panchina del club inglese. Assente anche Matthijs de Ligt. Nelle immagini ufficiali diffuse dallo United, Zirkzee non compare mai: un dettaglio che rafforza l’idea di una situazione ancora aperta sul suo futuro immediato. La Roma continua a monitorare. L’interesse per l’ex Bologna non si è spento e la volontà del giocatore di valutare un trasferimento in Serie A resta sul tavolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

