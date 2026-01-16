In un commento recente, Zenga ha sottolineato l’importanza di conoscere Pio Esposito, ritenendolo un vantaggio per l’Inter, e ha evidenziato il ruolo di Chivu nel successo attuale. L’ex portiere nerazzurro ha anche aperto una riflessione sul mercato, lasciando intendere possibili sviluppi futuri. La sua analisi si inserisce nel contesto di un momento positivo per i nerazzurri, tra prospettive di crescita e strategie di rafforzamento.

Inter News 24 Zenga, ex portiere nerazzurro, analizza il momento d’oro dell’attaccante e lancia una provocazione sul mercato. Il primo gol a San Siro in Serie A non si scorda mai, specialmente se arriva sotto la guida di chi ti ha visto crescere. Negli studi di Sky Sport, durante Calciomercato L’Originale, l’Uomo Ragno Walter Zenga ha commentato l’esplosione di Pio Esposito, sottolineando quanto il rapporto con l’attuale tecnico dell’ Inter sia stato fondamentale. Secondo l’ex portiere, il legame tra il giovane bomber e Cristian Chivu è la vera chiave del successo: « Il suo grande vantaggio è che conosce Chivu da tanti anni, lo ha avuto nel settore giovanile e questo è stato un grande vantaggio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zenga e l’elogio a Pio Esposito: «Vantaggio enorme conoscere Chivu». Poi lancia una provocazione…

