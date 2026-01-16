Zelensky | non siamo noi ostacolo a pace

Da servizitelevideo.rai.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non rappresenta mai stata né sarà mai un ostacolo alla pace. La sua dichiarazione arriva in risposta alle affermazioni di Trump, che aveva indicato l'Ucraina come principale ostacolo a un accordo. La questione della pace in Ucraina rimane al centro del dibattito internazionale, con diverse opinioni sulle responsabilità e le possibili soluzioni.

8.35 "L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai ostacolo alla pace". Così Zelensky nel suo discorso ieri sera, dopo che Trump ha indicato nell'omologo ucraino il "principale ostacolo" a un accordo. "Quando, a causa della Russia, gli ucraini restano senza elettricità 20 o 30 ore,quando gli attacchi russi mirano a danneggiare il nostro settore energia e la nostra popolazione, è la Russia che deve essere messa sotto pressione". "Intensificheremo i nostri sforzi diplomatici, sia pubblici e ufficiali, sia privati e non ufficiali", assicura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Zelensky Ucraina mai ostacolo alla pace

Leggi anche: Ucraina, Cremlino: "Siamo d'accordo con Trump, è Zelensky a ostacolare la pace"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zelensky risponde a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace - Zelensky a Trump: L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla pace; Guerra Ucraina, Macron: Noi a portata di tiro di Mosca. Putin: Situazione peggiora; Le notizie di giovedì 15 gennaio sul conflitto in Ucraina; Trump sta con Putin: “È pronto per un accordo, Zelensky no”. E lo Zar punzecchia l’Italia.

zelensky siamo ostacolo paceUcraina, Trump attacca Zelensky: “Ostacola la pace” - Trump ha rivolto una dura critica nei confronti di Zelensky, il quale secondo il presidente USA rappresenta "un ostacolo". newsmondo.it

Zelensky a Trump, "l'Ucraina non è un ostacolo alla pace" - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

zelensky siamo ostacolo paceCremlino, 'Trump ha ragione, è Zelensky a ostacolare la pace' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com

Europe Wants Talks With Russia As Trump Speaks About Putin's CAPTURE

Video Europe Wants Talks With Russia As Trump Speaks About Putin's CAPTURE

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.