Zelensky | non siamo noi ostacolo a pace

Il presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non rappresenta mai stata né sarà mai un ostacolo alla pace. La sua dichiarazione arriva in risposta alle affermazioni di Trump, che aveva indicato l'Ucraina come principale ostacolo a un accordo. La questione della pace in Ucraina rimane al centro del dibattito internazionale, con diverse opinioni sulle responsabilità e le possibili soluzioni.

8.35 "L'Ucraina non è mai stata e non sarà mai ostacolo alla pace". Così Zelensky nel suo discorso ieri sera, dopo che Trump ha indicato nell'omologo ucraino il "principale ostacolo" a un accordo. "Quando, a causa della Russia, gli ucraini restano senza elettricità 20 o 30 ore,quando gli attacchi russi mirano a danneggiare il nostro settore energia e la nostra popolazione, è la Russia che deve essere messa sotto pressione". "Intensificheremo i nostri sforzi diplomatici, sia pubblici e ufficiali, sia privati e non ufficiali", assicura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

