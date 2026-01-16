Yoweri Museveni in testa alle presidenziali in Uganda Bobi Wine ai domiciliari

Secondo i risultati preliminari, Yoweri Museveni, al potere in Uganda dal 1986, guida le elezioni presidenziali del 15 gennaio. Nel frattempo, l’oppositore Bobi Wine si trova agli arresti domiciliari. Questi sviluppi evidenziano le tensioni politiche e le sfide democratiche nel paese in un momento di importante confronto elettorale.

Secondo i risultati parziali, il presidente uscente Yoweri Museveni, al potere dal 1986, è nettamente in testa alle elezioni presidenziali del 15 gennaio, mentre il candidato dell'opposizione Bobi Wine è stato messo agli arresti domiciliari. Con quasi il 50 per cento delle schede scrutinate, Museveni ha ottenuto il 76,25 per cento dei voti, contro il 19,85 per cento di Bobi Wine, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, ha affermato il 16 gennaio la commissione elettorale. "L'esercito e la polizia hanno circondato l'abitazione di Robert Kyagulanyi, mettendolo di fatto agli arresti domiciliari insieme alla moglie", ha denunciato la sera del 15 gennaio sul social network X il suo partito, la Piattaforma di unità nazionale (Nup).

