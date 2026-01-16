Yildiz ha superato l’influenza che lo aveva tenuto fuori dagli impegni recenti. Durante la conferenza stampa, Spalletti ha aggiornato sulle sue condizioni, confermando la disponibilità del giocatore per la prossima trasferta di Cagliari. Dopo il miglioramento delle sue condizioni, Yildiz si prepara a tornare in campo, offrendo una novità importante in vista della gara contro la Juve.

Yildiz è stato fermo a causa di un attacco influenzale. Ma il turco ora sta meglio e a Cagliari sarà convocato. Da capire se partirà titolare.. Nelle ultime ore in casa Juve ha tenuto banco il tema Yildiz. Il turco non si è allenato nella giornata di ieri a causa di un attacco influenzale e la sua presenza contro il Cagliari è stata in dubbio fino ad oggi. Nella conferenza stampa di vigilia Spalletti ha rassicurato tutti confermando che il turco sarà convocato. Da capire se giocherà titolare oppure entrerà nella ripresa al posto di Conceicao. PAROLE – «Gestirlo? Sì, noi si andava a cercare un sostituto per questi spazi qui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz ha smaltito l'influenza? Spalletti spiega come sta il turco in conferenza stampa. Le sue condizioni in vista di Cagliari Juve

