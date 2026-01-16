Yildiz fermato dall’influenza | Spalletti proverà a recuperarlo fino all’ultimo in caso di forfait pronte due alternative a Cagliari

Yildiz è stato fermato dall’influenza e salterà l’allenamento odierno. Spalletti tenterà di recuperarlo fino all’ultimo momento prima della partita contro il Cagliari. In caso di forfait, sono pronte due soluzioni alternative. La rifinitura di oggi sarà determinante per valutare le condizioni del giocatore e definire la formazione definitiva.

Yildiz fermato dall'influenza: il numero 10 salta l'allenamento, decisiva la rifinitura. Zhegrova o Cambiaso alto pronti a sostituirlo dietro David. La Juventus si avvicina alla delicata trasferta di Cagliari con un dubbio di formazione pesante, che tiene col fiato sospeso lo staff tecnico alla vigilia della partenza. La notizia che ha scosso l'ambiente bianconero riguarda Kenan Yildiz: il classe 2005 ha saltato l'allenamento di ieri alla Continassa. Il motivo dello stop è legato a qualche sintomo influenzale improvviso che ha consigliato ai medici la massima prudenza, lasciando il giocatore a riposo per evitare complicazioni.

