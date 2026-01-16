Yassine Bounou il figlio pararigori che tutte le madri del Marocco vorrebbero avere

Yassine Bounou, noto come il portiere che ha guidato il Marocco fino alla finale di Coppa d’Africa, si distingue per la sua compostezza e affidabilità. Con una carriera solida e una presenza rassicurante tra i pali, rappresenta un esempio di professionalità e dedizione nel calcio africano. La sua serenità durante le partite ha contribuito significativamente ai successi della nazionale marocchina.

Eroe silenzioso, Yassine Bounou ha trascinato il Marocco in finale di Coppa d'Africa con la calma di chi sa aspettare il momento giusto. Due rigori parati, uno stadio in apnea e un Paese intero aggrappato alle sue mani. E' il figlio che tutte le mamme marocchine vorrebbero avere, il fratello che tutti vorrebbero presentare ai loro amici. Leader, modesto, bravo ragazzo, "Bono" è diventato molto più di un portiere. E sulle sue spalle e nelle sue mani che i Leoni dell'Atlante hanno costruito un sogno. Il racconto è di le Parisien Mercoledì sera, in quella soffocante serie di rigori che lo ha visto respingere due tentativi nigeriani, Yassine Bounou ha dato a tanti suoi connazionali, la forza di godersi senza freni una lunga serata di felicità prima di affrontare una dura giornata di lavoro.

