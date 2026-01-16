Xacduro cos’è e come funziona il super antibiotico usato per un ferito di Crans-Montana | Bassetti spiega il caso

Xacduro è un antibiotico sperimentale, non ancora autorizzato in Italia, impiegato in un caso di infezione resistente a tutti gli altri farmaci. Utilizzato per un ferito a Crans-Montana, il professor Matteo Bassetti ha spiegato come funziona e perché è stato scelto in questa situazione. Questo trattamento rappresenta una possibile frontiera nel contrasto a batteri particolarmente resistenti, offrendo nuove prospettive nella lotta alle infezioni complesse.

Grazie Genova Crans-Montana, da Regione Liguria il farmaco Xacduro contro le infezioni dei feriti: cos'è e come funziona x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.