Xabi Alonso dimostra che i grandi allenatori gestiscono il contesto come Ancelotti Conte e Allegri The Athletic

Xabi Alonso dimostra che anche i grandi allenatori devono saper gestire il contesto in cui operano. Come evidenziato da James Horncastle su The Athletic, la conoscenza della storia, delle tradizioni e delle aspettative di un club come il Real Madrid è fondamentale per il successo. Questa capacità di adattarsi e interpretare il ruolo si confronta con l’esperienza di allenatori come Ancelotti, Conte e Allegri, che hanno saputo affrontare le sfide del calcio ad alti livelli.

Come è possibile che Xabi Alonso abbia fallito al Real Madrid? “Conosceva il club – scrive James Horncastle su The Athletic – Conosceva la storia e la tradizione, le aspettative. Conosceva Florentino Perez, i tifosi, i media. (.) Ma a quanto pare una vita passata a prepararti ad allenare il Real Madrid non ti prepara per il Real Madrid”. Il fatto, scrive Horncastle, è che al Real Madrid “non puoi fare quello che Guardiola consigliò ad Alonso di fare prima della vittoria per 2-1 del Manchester City al Bernabeu a dicembre. “Que mee con la suya”. Piscia con il tuo pene. Lui è un caso unico e, per usare il suo modo di dire, può “ mee con la suya”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso dimostra che i grandi allenatori gestiscono il contesto, come Ancelotti Conte e Allegri (The Athletic) Leggi anche: L’ex allenatore del Real Madrid Ancelotti crede che Xabi Alonso “possa avere successo senza alcun problema” Leggi anche: Xabi Alonso al Real Madrid è accusato di fare quel che gli avevano chiesto: gioco, pressing, andare oltre Ancelotti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Xabi Alonso dimostra che i grandi allenatori gestiscono il contesto, come Ancelotti Conte e Allegri (The Athletic). La lezione Real inflitta Xabi Alonso: al Bernabeu 'comandano' i calciatori - Xabi Alonso lascia il Real Madrid dopo soli otto mesi alla guida della squadra, avendo imparato a proprie spese che i giocatori saranno sempre le figure più potenti nello spogliatoio del Bernabeu. goal.com

Gioco, risultati e spogliatoio: perché il Real ha esonerato Xabi Alonso - Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona è arrivata la decisione di separarsi. calcioefinanza.it

L’ultima immagine di Xabi Alonso come allenatore del Real Madrid spiega tutto sul suo addio - Subito dopo la sconfitta in Supercoppa Mbappé ha ripreso Xabi Alonso nei suoi ultimi momenti come allenatore del Real: lo sgrida in campo davanti a tutti ... fanpage.it

Xabi Alonso: “Non tutto è lecito, bisogna avere rispetto, quello che succede in campo ha un limite” L’allenatore del Real Madrid ha difeso i suoi giocatori durante la partita contro l’Atlético de Madrid, affrontando Diego Simeone per le sue provocazioni a Vinic facebook

Carlo Ancelotti è stato il primo allenatore di Endrick al suo arrivo al Real Madrid a soli 18 anni. Dopo una buona prima stagione in Spagna, il brasiliano ha trovato pochissimo spazio con Xabi Alonso, giocando 99 minuti tra tutte le competizioni. Il classe 2006 s x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.