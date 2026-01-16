Attualmente, X, il social media noto anche come Twitter, sta riscontrando problemi a livello globale. Diverse segnalazioni provengono da vari paesi, tra cui gli Stati Uniti, con un picco di malfunzionamenti registrato alle 16. La situazione evidenzia come anche piattaforme di grande diffusione possano essere soggette a interruzioni improvvise, influenzando gli utenti in tutto il mondo.

Il social X, la piattaforma di proprietà di Elon Musk, è andato in down nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, a partire dalle 16:00 circa (ora italiana). Migliaia di utenti, sia in Italia sia all’estero, hanno segnalato l’impossibilità di accedere al servizio. Diverse le segnalazioni come: l’app non carica, il non si aggiorna, non è possibile pubblicare o visualizzare contenuti. In molti casi compare una schermata bianca o un errore di caricamento, segno di un blocco totale dell’infrastruttura. Secondo i dati raccolti da DownDetector, sito che si occupa dei social non funzionanti e delle segnalazioni, in Italia 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - X down: il social non funziona in tutto il mondo

Leggi anche: “Attenzione ai consigli dei social, non tutto quello che si vede su TikTok funziona”: dal casco ad infrarossi al massaggiatore per lo scalpo, il tricologo spiega cosa funziona e cosa no contro la caduta dei capelli

Leggi anche: Nasce Yiami, il social senza i social: ecco come funziona

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

X down in tutto il mondo: disservizi diffusi per il social di Elon Musk; X down oggi, problemi a livello globale: perché il social di Musk non funziona e cosa sta succedendo; Poste Italiane down (12 gennaio): tutti gli aggiornamenti; L’Italia sta per avere un problema con internet: quali siti possono chiudere con lo stop di Cloudflare.

X down, il social network di Elon Musk non funziona da app e browser - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it