La Royal Rumble, uno degli eventi più importanti della WWE, si terrà in Arabia Saudita alla fine di questo mese. Questa sarà la prima volta in quasi 40 anni che l’evento si svolge al di fuori dell’America del Nord, suscitando attenzione tra i fan. La scelta della location ha generato alcune preoccupazioni tra gli appassionati, interessati a conoscere come si svilupperà questa edizione internazionale.

La Royal Rumble si terrà in Arabia Saudita alla fine di questo mese, segnando la prima volta in quasi 40 anni di storia che l’evento si svolge al di fuori dell’America del Nord. Il PLE si terrà in uno stadio completamente nuovo, e la Rumble sarà il primo evento in assoluto ad avervi luogo. Tuttavia, alcuni video circolati in questi giorni, sembrano mostrare che la struttura è ancora in fase di costruzione e ciò ha destato non poca preoccupazione in alcuni fan. Uno stadio ancora in costruzione. Nei video si vede chiaramente che lo stadio è ancora lontano dall’essere utilizzabile è ciò ha scatenato voci secondo cui la Royal Rumble potrebbe dover essere rinviata se non fosse completato in tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: i fan sono preoccupati per la Royal Rumble in Arabia Saudita

Leggi anche: WWE: Una Royal Rumble diversa dal solito? L’effetto Arabia Saudita sui piani della WWE

Leggi anche: WWE: Annunciato un torneo per determinare il #1 contender al WWE Title alla Royal Rumble

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La moglie della star della WWE Sheamus lancia un appello urgente ai fan.

Gli americani sono preoccupati per il costo della vita, così Trump li rassicura: i data center, dice, non faranno aumentare le bollette. E loda Microsoft, che ha lanciato una nuova iniziativa per non gravare sulle comunità. L'industria dell'intelligenza artificiale, per - facebook.com facebook

Nonostante le opinioni di Embark, alcuni giocatori sono preoccupati di come un potenziale mercato all'interno di #ArcRaiders potrebbe influenzare l'esperienza. x.com