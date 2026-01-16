Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day, un’occasione per valorizzare questa specialità italiana. A Napoli, un pizzaiolo locale ha deciso di riproporre la tradizione “Oggi a 8”, un’antica usanza che risale ai tempi della tradizione partenopea. Questa iniziativa mira a mantenere vivo il patrimonio culinario della città e a condividere con il pubblico un pezzo di storia gastronomica.

“Mi prepara una pizza ‘Oggi a 8’?”. In passato era la frase che spesso si sentiva nelle pizzerie di quartiere quando il cliente, momentaneamente a corto di lire, chiedeva al pizzaiolo di poter differire il pagamento di una settima, a 8 giorni dal giorno della consumazione. E in occasione del World Pizza Day del 17 gennaio un pizzaiolo napoletano ha voluto rilanciare l’originale e antica tradizione offrendo ai suoi clienti la stessa opportunità, aperta anche ai turisti che si impegnano ad effettuare il pagamento entro la scadenza. “Ho messo dei manifesti e cartelli in inglese ed altre lingue per spiegare l’iniziativa – spiega all’ANSA Antonio Esposito, terza generazione di famiglia di pizzaioli, che gestisce un locale a due passi dal Maschio Angioino – ed i turisti, dopo aver ascoltano divertiti la mia spiegazione, si prestano piacevolmente ad essere coinvolti in questa usanza”. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - World Pizza Day, torna a Napoli la tradizione “Oggi a 8”

Leggi anche: World Pizza Day 2026: a Roma si celebra la pizza con creazioni che omaggiano l’Italia e le sue eccellenze

Leggi anche: VIDEO World Pizza Day, la proposta "perugina" di Andrea Bava

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arriva il World Pizza Day 2026: ecco le pizze speciali da non perdere; World Pizza Day: la pizza tra tradizione e futuro; World Pizza Day, tra tradizione e futuro a Brescia; World Pizza Day.

‘World Pizza Day’, Potenza è la città del Sud dove si ordina più pizza - La Giornata della Pizza torna il 17 gennaio con il World Pizza Day, un appuntamento internazionale dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina italiana. melandronews.it