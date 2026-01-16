Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Wolverhampton e Newcastle in una sfida valida per la 22ª giornata di Premier League. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, considerando la posizione di entrambe le squadre in classifica. Attualmente, Wolverhampton si trova a 14 punti dalla zona salvezza dopo 21 turni, un dato che influisce sulle valutazioni pre-partita.

Se non fosse a 14 punti dalla salvezza dopo 21 giornate di campionato, si potrebbe dire che è un buon periodo per il Wolverhampton. Dopo aver trovato la prima vittoria in Premier League battendo il West Ham, i Wolves infatti hanno pareggiato sul campo dell'Everton e poi passato il turno in FA Cup travolgendo lo.

© Infobetting.com - Wolverhampton-Newcastle (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

