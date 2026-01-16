Wolfsburg-FC Heidenheim sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Wolfsburg e FC Heidenheim si disputa sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30. In questa occasione, verranno presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici. Il Wolfsburg, guidato da Baum, cerca una vittoria che potrebbe rafforzare la posizione in classifica, attualmente a +6 dalla zona retrocessione, mentre l’Heidenheim, fanalino di coda, affronta la partita con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento.

Baum ha ripreso in mano il Wolfsburg che ora è a +6 dalla zona retrocessione e può addirittura allungare quest'oggi in caso di vittoria sull'FC Heidenheim fanalino di coda del torneo. Dopo gli 8 gol subiti a Monaco è arrivata la necessaria vittoria nello scontro diretto contro il St. Pauli, con Pejcinovic autore del gol vittoria nel finale. Quinto successo stagionale.

