WEC Ford Racing svela i primi piloti Hypercar

Ford Racing ha annunciato i primi piloti della squadra Hypercar, in vista delle competizioni del FIA World Endurance Championship e della 24h Le Mans 2027. L'annuncio si inserisce nel contesto della presentazione della nuova Red Bull e della Racing Bulls, segnando un’importante tappa nel programma di sviluppo del team. I dettagli sui piloti confermati rappresentano un passo fondamentale per la partecipazione alle prossime stagioni.

In occasione della presentazione della nuova Red Bull e della Racing Bulls, Ford Racing ha annunciato i piloti Hypercar che correranno nel FIA World Endurance Championship e nella 24h Le Mans 2027. Dopo aver chiuso l’esperienza in F1, Logan Sargeant si prepara per una nuova sfida. L’americano, in azione nel 2025 in alcune prove dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in LMP2, guiderà sicuramente con Sebastian Priaulx e Mike Rockenfeller. Il primo, figlio del pluricampione del mondo turismo Andy Priaulx, è stato promosso da Ford Racing dopo i risultati ottenuti in IMSA in GTD PRO. Stessa storia per il tedesco, ex campione DTM e precedentemente alfiere di Audi Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ford Racing svela i primi piloti Hypercar Leggi anche: WEC, Pier Guidi e Giovinazzi campioni Hypercar: “Giornata fantastica!” Leggi anche: WEC, non solo Hypercar. Il duello Porsche vs Ferrari continua in GT Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. WEC, Ford Racing svela i primi piloti Hypercar; WEC | Ford annuncia Priaulx-Rockenfeller-Sargeant per la LMDh con motore V8 aspirato; WRC | M-Sport svela la livrea irlandese per le Ford Puma Rally1 2026; Toyota svela la TR010 Hybrid e lancia la sfida a Ferrari nel WEC 2026. WEC, Ford Racing svela i primi piloti Hypercar - In occasione della presentazione della nuova Red Bull e della Racing Bulls, Ford Racing ha annunciato i piloti Hypercar che correranno nel FIA World ... oasport.it

WEC | Ford annuncia Priaulx-Rockenfeller-Sargeant per la LMDh con motore V8 aspirato - La Casa dell'Ovale Blu ha annunciato i primi tre piloti per il programma in Classe HYPERCAR del 2027, per il quale si sta lavorando all'allestimento del propulsore Coyote da 5. it.motorsport.com

Il futuro prende forma. Ford torna dove la performance conta davvero, al fianco di Oracle Red Bull Racing, in un progetto che guarda alla Formula 1 di domani. Innovazione, tecnologia e visione si incontrano per sviluppare soluzioni che nascono in pista e ispir - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.