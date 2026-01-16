Waterpolo preview | Settebello perfetto prima fase chiusa a punteggio pieno

Il Settebello chiude la prima fase degli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026 con un percorso senza sconfitte. Nell’ultima giornata, l’Italia ha battuto la Romania 20-6, consolidando il primo posto nel girone D. La squadra si prepara ora alla seconda fase, portando con sé i punti ottenuti contro Romania e Turchia, in vista dei prossimi obiettivi del torneo.

Percorso netto per il Settebello agli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026. Nell’ultima giornata della prima fase, l’Italia domina la Romania 20-6, chiude il girone D a punteggio pieno e accede alla seconda fase portando in dote i punti conquistati contro Romania e Turchia. Una prestazione autoritaria quella degli azzurri, che confermano solidità, profondità di roster e continuità di rendimento. Il primo bilancio del torneo è positivo, ma con ampi margini di crescita in vista delle sfide decisive. A commentare il successo è Luca Provenziani, attaccante della Fordham University, che analizza l’ottima prova del Settebello contro la squadra allenata dal grande ex Bogdan Rath, traccia un bilancio delle prime tre uscite europee e si sofferma sugli aspetti sui quali il gruppo può ancora innalzare in modo significativo il proprio standard di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Turchia 19-8, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: debutto con vittoria per il Settebello.

