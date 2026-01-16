Nel turno 21 della VPA Serie A, il Crema conferma la propria leadership mantenendo la testa della classifica. Nonostante la vittoria, la squadra affronta una strada complessa verso il titolo, con il Fasano che si avvicina minacciosamente. Di seguito, un'analisi dettagliata dei risultati, dei protagonisti e delle sfide più significative di questa giornata di campionato.

VPA Serie A, Round 21: il Crema vince ancora e resta in testa, ma il Fasano incombe. Analisi completa, protagonisti e risultati chiave della giornata. Dopo alcune giornate raccontate meno del dovuto, la VPA Serie A torna sotto i riflettori con una 21ª giornata che ribadisce un concetto ormai chiaro: questo campionato non perdona cali di tensione, né sul piano tecnico né su quello organizzativo. Chi pensava a una gestione tranquilla della stagione ha dovuto fare i conti con una realtà molto diversa, fatta di dettagli, rinvii, tavolini e partite che pesano più di quanto dica il punteggio. Crema avanti, ma il Fasano resta un’incognita pesante. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Serie A: il Crema non si ferma, ma la strada per il titolo resta una salita ripidissima

Leggi anche: VPA Italia 2025: Fasano prende il largo, Helios e Crema inseguono — in Serie B si riapre la corsa con Desenzano e CIT in rimonta

Leggi anche: VPA Serie A e Serie B – Round 13: Crema imprendibile, CIT in fuga. Il campionato ora entra davvero nel vivo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio Serie D. Crema: col Sant'Angelo biglietti solo ai residenti nel Comune di Crema - facebook.com facebook

Serie B2. L'Enercom Fimi Crema fa suo il derby: battuto lo Zoo Green Capergnanica 3-1 x.com