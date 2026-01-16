Volley Rossopomodoro Palermo a Fiumefreddo per interrompere la serie negativa

Domani alle 18:30, la Rossopomodoro Palermo affronta il Papiro Fiumefreddo in trasferta, nell'ultima partita del girone di andata del campionato di Serie B maschile di volley. La sfida rappresenta un’occasione per la squadra di cercare di interrompere la serie negativa e riprendere il cammino con determinazione. La partita si svolge sul difficile campo avversario, in un incontro importante per il proseguo della stagione.

L’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H) vede la Rossopomodoro Volo Palermo impegnata – domani 17 gennaio, ore 18,30 – sul difficile campo del Papiro Fiumefreddo. Undici punti e quattro posizioni di classifica dividono i due sestetti: i. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

