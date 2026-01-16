Volete scoprire l’autore dietro i Pokemon? Questo manga biografico è perfetto per te

In occasione del trentesimo anniversario della saga Pokémon, J-Pop presenta un manga biografico dedicato a Satoshi Tajiri, il creatore della serie. Un’accurata narrazione che permette di conoscere la storia e le ispirazioni dietro uno dei franchise più amati al mondo. Questa pubblicazione offre uno sguardo approfondito sulla vita e il percorso di Tajiri, ideale per chi desidera scoprire i retroscena di questa icona della cultura pop.

In occasione del trentesimo anniversario dalla nascita della saga dei Pokémon, J-Pop annuncia l’arrivo in tutte le librerie del manga biografico del suo creatore Satoshi Tajiri, perfetto per scoprire la nascita di una delle saga videoludiche più famose id tutti i tempi. Ecco il comunicato stampa: Dichiarazione “Tajiri è il tipo di persona che ragiona a fondo sul perché qualcosa sia “divertente”, e che si rendeva conto che, se fosse arrivato a capire cosa divertiva il lui bambino, avrebbe potuto creare un gioco altrettanto piacevole”. Dalla postfazione di Shigeru Miyamotoa Trent’anni fa, il 27 febbraio 1996, nascevano i Pokémon, i simpatici mostriciattoli tascabili approdati su Game Boy e destinati a conquistare il cuore di milioni di appassionati di tutte le età a livello globale! La mente geniale dietro alla creazione di quello che in pochi anni è diventato il media franchise con maggiore incasso di sempre è quella di Satoshi Tajiri, all’epoca uno studente pieno di aspirazioni e con un singolare interesse per la collezione degli insetti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

