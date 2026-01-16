Vittoria eliminata da Masterchef Un sollievo come togliermi un’armatura

Vittoria, eliminata da Masterchef, ha commentato l’esperienza come un “sollievo, come togliersi un’armatura”. La concorrente di Reggio Emilia, dopo l’eliminazione, ha affrontato con serenità la fase successiva, dedicandosi a nuove prove culinarie, tra cui la preparazione del piccione. La sua reazione dimostra un atteggiamento positivo e un interesse crescente verso la cucina, lasciando spazio a nuove opportunità e sviluppi professionali.

Reggio Emilia, 16 gennaio 2026 – E' stata eliminata, l'ha presa benissimo e, nel frattempo, ha scoperto come si cucina il piccione. Vittoria Lombardo, la concorrente reggiana di MasterChef Italia 15, ha dovuto togliersi il grembiule nell'ultima puntata del cooking talent, andata in onda giovedì, su Sky Uno, su richiesta di chef Antonino Cannavacciuolo, che le ha annunciato così, secondo la prassi del programma, la sua uscita di scena. "E' stata un'esperienza pazzesca – il commento a caldo dell'ex aspirante masterchef –. Veramente chi non ci passa, non può capire quest'altalena di emozioni. Sono stata eliminata, ma stranamente sono contenta ", rivela nelle storie del suo profilo Instagram.

MasterChef, intervista alle eliminate Giorgina e Vittoria: tra agrodolce, pomodoro e Sicilia, una serata senza sconti - Intervista alle eliminate Georgina Martinelli e Vittoria Lombardo dopo la puntata di MasterChef Italia 15: emozioni, crescita e futuro. msn.com

MasterChef, le pagelle: Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia, ma quanto parli? (3) La meravigliosa scoperta del dottor Lee (10). Chi è stato eliminato - Gli aspiranti cuochi più talentuosi sono già usciti fuori, ma ... leggo.it

