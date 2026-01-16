Vita Indipendente pubblicato l' avviso per la presentazione dei progetti

Il Comune di Vasto ha pubblicato l’avviso per la presentazione dei progetti relativi a Vita Indipendente per l’anno 2026. Questa iniziativa mira a supportare l’autonomia delle persone con disabilità, offrendo opportunità di crescita e integrazione. Le proposte possono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando, contribuendo così a promuovere un percorso di inclusione e assistenza qualificata.

Il Comune di Vasto rende nota la pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei progetti di Vita Indipendente-annualità 2026. L'avviso è rivolto alle persone con disabilità grave, che siano maggiorenni e residenti nei Comuni dell'Ambito Vastese n.7.

Pubblicato dal Comune di Città Sant'Angelo il bando per i contributi alla Vita indipendente - Sui canali istituzionali è disponibile tutta la modulistica per presentare domanda: va fatta entro il 31 gennaio. ilpescara.it

Vita indipendente 2026, pubblicato l’avviso dell’Unione dei Comuni Montani - Pubblicato l’avviso 2026 per i progetti di vita indipendente destinati a persone con disabilità nei comuni montani aquilani. laquilablog.it

PROGETTO VITA INDIPENDENTE ANNO 2026 Il Comune di #Atessa, ricompreso nel territorio dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 12 “Sangro Aventino”, rende noto che è indetto l’avviso pubblico per l’accesso ai progetti di #VitaIndipendente per l’annualità 2 - facebook.com facebook

La Regione Toscana - Giovanisì sostiene l’autonomia delle persone con disabilità grazie al bando InAut con un contributo mensile fino a 1.800 € per progetti che favoriscono la vita indipendente. Premialità per i richiedenti più giovani. Scade 13/02 bit.ly/4 x.com

