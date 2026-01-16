VITA IN DIRETTA DA RECORD | MATANO SFIORA IL 23% NEL POMERIGGIO DI RAI1

La Vita in Diretta si conferma come il programma di riferimento del pomeriggio televisivo su Rai1, con uno share del 21% e circa 2.374.000 spettatori. La trasmissione si avvicina al 23%, consolidando la sua posizione di leader nel segmento, superando il concorrente di Canale 5. Un risultato che testimonia l’apprezzamento del pubblico per l’offerta informativa e di intrattenimento proposta dalla rete pubblica.

La Vita in Diretta con il 21% di share e 2.374.000 telespettatori si riconferma leader del pomeriggio televisivo italiano, superando il competitor del pomeriggio di Canale 5. Il programma giornalistico condotto da Alberto Matano, durante l'emissione, raggiunge picchi del 23% di share, in una puntata particolarmente significativa, in seguito agli ultimi aggiornamenti sul caso Annabella Martinelli. Dall'altra parte, Dentro La Notizia, il contenitore concorrente di Canale5, condotto da Gianluigi Nuzzi, segna nella prima parte il 17,3% di share e nella seconda il 16,2%.

