Visually in Love al via a Cinemazero cinque storie d’amore diverse capaci di lasciare il segno

Visually in Love torna a Cinemazero, presentando cinque storie d’amore diverse e significative. Organizzata dal Cinemazero Young Club, questa rassegna coinvolge giovani appassionati di cinema under 30 che contribuiscono alla vita culturale attraverso eventi, incontri e progetti. Un’occasione per scoprire narrazioni intime e autentiche, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle emozioni e le relazioni rappresentate sul grande schermo.

Ritorna a Cinemazero la rassegna organizzata dal Cinemazero Young Club, il gruppo di appassionati e appassionate di cinema under 30 che, grazie al supporto di Cinemazero, progetta rassegne, incontri ed eventi e partecipa attivamente alla vita culturale e ai festival. Dopo tre anni dedicati al tema del “visibilmente insolito”, questa nuova edizione cambia rotta senza perdere la propria identità e vira verso il romanticismo, mantenendo però uno sguardo libero, laterale e non convenzionale. Nasce così Visually in Love, un percorso che attraversa cinque storie d’amore diverse, fragili, intense e tavolta ironiche, capaci di sorprendere e di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Bonny Inter, precedente positivo al Maradona: ecco come può lasciare ancora il segno Leggi anche: I Love Vintage Market: al The Social Hub amore per la bellezza e il fatto a mano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lo Youngclub torna in sala per il primo appuntamento della nuova rassegna Visually in Love il 16 Gennaio alle 20.45 solo a Cinemazero Dopo aver ingiustamente scontato anni in carcere, Billy Brown vuole vendicarsi. Ma per fare ciò dev - facebook.com facebook Abbiamo appena pubblicato la traduzione italiana di Z.A.T.O. // I Love the World and Everything In It, una visual novel lineare gratuita ricca di misteri! Potete trovarla sul nostro sito. Date un'occhiata al filmato d'apertura: x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.