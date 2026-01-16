Violenze e rapine Quattro minorenni portati in comunità

A Como, quattro minorenni sono stati trasferiti in una comunità dopo aver commesso atti di violenza e rapina. La denuncia è stata presentata a novembre, dopo che un quattordicenne è stato aggredito da due coetanei mentre si recava a scuola, finendo in pronto soccorso. Questa situazione evidenzia le problematiche legate alla devianza giovanile e alle misure di tutela e reinserimento dei minori coinvolti.

La denuncia alla Squadra Mobile è arrivata solo a novembre, quando il ragazzo, un quattordicenne di Como, è stato preso a pugni da due coetanei mentre andava a scuola, facendolo finire in pronto soccorso. Da quell’episodio, le indagini hanno ricostruito mesi di vessazioni e minacce, due rapine e un’altra aggressione, subite dal ragazzino da parte di una banda composta da tre ragazzi di 15 anni e uno di 16, italiani di origine straniera, ora raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei Minori di Milano, che li ha collocati in una comunità. Nelle scorse ore, la Squadra Mobile si è presentata nelle loro abitazioni di Como, e li ha portati nelle diverse comunità in cui sono stati collocati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

