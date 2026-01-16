Violenza su donne disabili Otto anni all’ex volontario Tra le vittime anche una minore

Un ex volontario dell’associazione Auser Filo d’Argento di Prato è stato condannato a otto anni di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale su tre donne disabili, tra cui una minorenne. Aldo Mugelli, 69 anni, era responsabile dell’accompagnamento delle vittime ai centri diurni, ma è stato accusato di aver commesso abusi durante il suo servizio. La vicenda evidenzia la necessità di maggiore tutela per le persone vulnerabili.

Otto anni all'ex volontario dell'associazione Auser finito alla sbarra (processo in rito abbreviato) con la pesante accusa di violenza sessuale su tre donne disabili, di cui una minorenne, che l'uomo, Aldo Mugelli, 69 anni, accompagnava ai centri diurni per conto dell'associazione Auser Filo d'argento di Prato. La richiesta del pm Elena Marcheschi era di dieci anni. Il giudice Francesca Del Vecchio ha deciso per otto. Non è stata accolta perché considerata tardiva, la richiesta dell'Auser, rappresentata dall'avvocato Antonio Denaro, di essere ammessa fra le parti offese. L'ex volontario, che è in carcere, è assistito dall'avvocato Viola Assirelli.

