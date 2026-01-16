Violenza sessuale su un ragazzino minorenne e disabile | psicologo infantile di Meda finisce in carcere

Un psicologo infantile di Meda è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di un ragazzino minorenne e disabile durante le sedute professionali. L’indagine, avviata di recente, ha portato alla sua sospensione e all’arresto, evidenziando un grave episodio di abuso di fiducia e violenza su un minorenne vulnerabile. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della sicurezza nelle relazioni professionali.

Meda (Monza), 16 gennaio 2026 – Approfittava della sua posizione di medico, come psicologo infantile, e delle sue sedute con pazienti minorenni, per approfittare sessualmente di loro. E quando i carabinieri, che stavano indagando da mesi sulla faccenda e stavano monitorando le attività del medico con registrazioni audio e video, lo hanno sorpreso mentre commetteva atti sessuali anche con un ragazzino disabile di poco più di 14 anni, è scattato l'arresto. Un'indagine delicata . Una brutta faccenda quella portata alla luce dai carabinieri della Compagnia di Seregno, che hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un medico di 36 anni residente a Meda sorpreso durante l'esercizio della propria attività professionale in uno studio multi-medico del territorio, mentre si rendeva responsabile del reato di atti sessuali con un paziente minorenne affetto da disabilità.

