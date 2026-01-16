Violenza sessuale su un giornalista durante il Conclave | chiesto il rinvio a giudizio per un prete

La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio di un sacerdote e giornalista, accusato di aver commesso una violenza sessuale su un collega durante il Conclave. L’indagine si è concentrata sull’accaduto, che ha suscitato attenzione e preoccupazione. La posizione dell’imputato sarà valutata nel procedimento giudiziario, che determinerà le responsabilità e le eventuali conseguenze legali.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio sul prete-giornalista accusato di violenza sessuale su un collega durante il Conclave.

