La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per un sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una collega più giovane durante il Conclave. L’indagine si concentra sui fatti avvenuti in un contesto di alta tensione, e il procedimento giudiziario rappresenta un passaggio importante nel rispetto della legalità e dei diritti delle persone coinvolte.

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di un collega più giovane, di 40 anni. L’accusa riguarda la fattispecie di minore gravità prevista dalla legge, nota come “ comma 3 ”. I fatti risalirebbero ai giorni del Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice, nel periodo compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV. Un rapporto nato sul lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due giornalisti si erano conosciuti durante il Conclave e avevano sviluppato un legame professionale e personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Violenza sessuale alla collega giornalista durante il Conclave. Prete a processo

