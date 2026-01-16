Violenza e abusi su minorenne | sette anni di carcere a un 24enne

Un giovane di 24 anni è stato condannato a sette anni di carcere per violenza e abusi su una minorenne. La sentenza, emessa dal Tribunale, include anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e altre misure accessorie. La vicenda riguarda una relazione sentimentale con una ragazza all’epoca dei fatti minorenne, evidenziando la gravità delle accuse e l’importanza della tutela delle vittime.

Tempo di lettura: 2 minuti Sette anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e una serie di misure accessorie particolarmente afflittive: è questa la sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti di un ragazzo di 24 anni, al termine del processo di primo grado per una grave vicenda di violenze e abusi ai danni di una giovane, all'epoca dei fatti minorenne, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. La decisione è arrivata oggi da parte del collegio del Tribunale di Benevento presieduto dal giudice Rotili. I giudici, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, hanno rideterminato la pena rispetto alla richiesta del pubblico ministero, che aveva sollecitato una condanna a dieci anni di carcere per violenza sessuale aggravata su minore, atti persecutori, rapina e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenza e abusi su minorenne: sette anni di carcere a un 24enne

