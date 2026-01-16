Violenza a scuola studente accoltellato da compagno ricoverato gravissimo in ospedale si è spento in serata Fermato un ragazzo Le parole di cordoglio di Valditara

Uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un compagno all’interno di un istituto professionale di La Spezia ed è ricoverato in gravi condizioni. L’imponente fuoriuscita di sangue ha portato all’arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi sono riusciti a rianimarlo. L’aggressione è avvenuta questa mattina poco dopo le 11. Il giovane è stato colpito on un coltello da un altro studente della scuola. A colpirlo a coltellate è stato un altro studente, dopo una lite iniziata in bagno e terminata in aula. La polizia ha fermato il presunto aggressore e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ragazzo maggiorenne che, in queste ore, viene sentito in Questura. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Violenza a scuola, studente accoltellato da compagno, ricoverato gravissimo in ospedale, si è spento in serata. Fermato un ragazzo Leggi anche: Violenza a scuola, studente accoltellato da compagno: è ricoverato in gravissime condizioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’Istituto Giannina Gaslini ha ospitato una tappa del viaggio della Fiamma Olimpica di @milanocortina2026 . La Fondazione Milano Cortina 2026 ha scelto il Gaslini - primo ospedale in Italia - come tappa simbolica nella giornata del 10 gennaio, riconoscendo; I cristiani, testimoni nella tempesta; Stretta sui cortei e “blocco navale” per i migranti: il governo ha un nuovo piano sicurezza. Violenza a scuola, studente accoltellato da compagno: è ricoverato in gravissime condizioni - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un compagno all'interno di un istituto professionale di La Spezia ed è ricoverato in gravi condizioni. orizzontescuola.it

