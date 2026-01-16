Vincenzo Napoli il sindaco dei… Grazie a De Luca

Vincenzo Napoli ha presentato ufficialmente le sue dimissioni da sindaco di Salerno. Dopo aver evitato i giornalisti e chiarito di non aver ancora ratificato le dimissioni durante la seduta del consiglio provinciale, alle 13:30 sono state protocollate formalmente. Questa scelta segna un passaggio importante nella gestione amministrativa della città, in un contesto già segnato da tensioni e dichiarazioni pubbliche.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo aver allontanato i giornalisti, questa mattina al Comune di Salerno, invitandoli ad avere pazienza, e averne ribadito di non aver ratificato le dimissioni in apertura della seduta del consiglio provinciale alle 12, alle 13:30 sono state protocollate le dimissioni da sindaco di Salerno di Vincenzo Napoli. Dal dal 6 febbraio diventeranno ufficiali con la decadenza di giunta e consiglio comunale e l'affidamento ad un commissario prefettizio. Finisce così, un'epoca durata 11 anni, anche se la carriera politica di Vincenzo Napoli è cominciata molto prima di quel giugno 2016 quando con il 70% dei voti si insedia come primo cittadino dopo essere stato già vicesindaco per sostituire De Luca sospeso per effetto della legge Severino in virtù di un'incompatibilità con la nomina dell'ex sindaco vice ministro delle infrastrutture dei trasporti nel governo letta.

