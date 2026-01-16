Vignolini alla guida di Urologia.

Graziano Vignolini è il nuovo Direttore della struttura complessa di Urologia presso l’ospedale Santo Stefano di Prato, con incarico effettivo dal 1° gennaio 2026. La sua nomina è avvenuta a seguito di un concorso pubblico, segnando un importante passo nel percorso di sviluppo della unità operativa. Vignolini assume il ruolo con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’offerta di servizi urologici alla comunità.

Graziano Vignolini è il nuovo Direttore della struttura operativa complessa di Urologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato, a seguito di concorso pubblico e l’incarico è effettivo a partire dal 1° gennaio 2026. Il dottor Vignolini ha svolto il ruolo di direttore facente funzione della struttura complessa, ricoperto da luglio 2023. Classe 1974, nato a Prato e cresciuto a Montemurlo dove è conosciutissimo, Vignolini vanta un’importante esperienza clinica, in particolare nel campo della chirurgia urologica robotica e mini-invasiva per tumori di prostata, vescica e rene, iperplasia prostatica, calcolosi e trapianti del rene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

