VIDEO World Pizza Day la proposta perugina di Andrea Bava

Il video dedicato al World Pizza Day presenta la storia di Andrea Bava, da un modesto punto vendita di 12 metri quadrati a un locale di successo nel cuore di Perugia. Nel ristorante “Da Andrea”, si possono gustare diverse varianti di pizza, tra cui napoletana, romana e al padellino, offrendo un’interpretazione autentica e di qualità della tradizione italiana.

Andrea Bava ha iniziato da un piccolo punto vendita di 12 metri quadrati lungo viale San Sisto. Ora nel locale che prende il suo nome, "Da Andrea", ci si può sbizzarrire tra pizza napoletana, romana e al padellino. Con proposte classiche e creazioni gourmet. In occasione del World Pizza Day.

World Pizza Day, tra tradizione e futuro: a Brescia San Ciro celebra la Margherita simbolo d’Italia - Otto milioni di pizze al giorno, oltre 51 mila esercizi coinvolti e un fatturato che supera i 12 miliardi di euro: i numeri raccontano l’importanza economica della pizza in Italia. newsfood.com

World Pizza Day: la Margherita resta la regina d'Italia, è ancora la più ordinata - Dati su consumi, scontrino medio, Indice prezzo AVPN e divario di genere tra Nord e Sud. buonissimo.it

L'EVENTO Porchetta in tour: per il world pizza day Carpe Diem omaggia l’Abruzzo Il link: https://cityne.ws/gbaAR - facebook.com facebook

World Pizza Day, la Napoletana domina mercato con il 52% di preferenze. Il 63% propone la "Margherita" fra 5 e 8 euro. Festa il 17 gennaio per tutti i pizza lover #ANSA x.com

