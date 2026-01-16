L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha rimosso circa 150 video su TikTok contenenti bestemmie e minacce rivolte agli ebrei, in seguito a una segnalazione. I contenuti, basati su una traccia audio offensiva, sono stati eliminati per tutelare il rispetto delle normative e prevenire discorsi d’odio sulla piattaforma. Questa azione sottolinea l’impegno delle autorità nel monitorare e contrastare contenuti inappropriati online.

“Circa 150 video basati su una traccia audio contenente esclusivamente bestemmie e uno inneggiante allo sterminio degli ebrei sono stati rimossi da TikTok a margine di una segnalazione che era stata inviata all’ Agcom “. Lo dichiara Massimiliano Capitanio, commissario Agcom. “La piattaforma ha proceduto con tempestività alla cancellazione dei contenuti e questa è la dimostrazione di una collaborazione di buonsenso e rispetto delle regole e delle sensibilità che non per forza richiede lo scontro giuridico o amministrativo. Il Regolamento VSP (Delibera 29823CONS) consente di intervenire contro i discorsi d’odio e a tutela dei minori (la bestemmia in Italia è tuttora un illecito amministrativo sanzionato in base all’articolo 724 del Codice penale). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Video TikTok con bestemmie e minacce a ebrei, l’Agcom ne rimuove 150

