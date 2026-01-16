VIDEO | Scuole al gelo studenti in corteo | Più termosifoni e meno scuse costretti a stare in aula coi giubbotti

Gli studenti di Palermo hanno manifestato questa mattina per chiedere un aumento del riscaldamento nelle scuole. Con cartelli che recitano

“Più termosifoni, meno scuse”. È quanto si legge in uno dei cartelli esposti questa mattina dagli studenti scesi in piazza durante il corteo organizzato dal coordinamento Studenti Palermitani. Al grido “a scuola s’attassa ru friddu”, gli alunni dell’istituto Nautico, del Pareto e del Marco Polo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: "Giubbotti e coperte in classe. I termosifoni non sono caldi": scuole impreparate all'arrivo del freddo, scatta la protesta Leggi anche: Il riscaldamento non funziona. Studenti in classe coi giubbotti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scuole al gelo, 8 studenti su dieci hanno sofferto il freddo al rientro; Anno nuovo, scuole al gelo: a lezione col cappotto, aule chiuse, studenti “evacuati”; Scuole al gelo: 8 studenti su 10 hanno sofferto il freddo al rientro dalle vacanze; Scuola al gelo, studenti in rivolta. Studenti in corteo a Palermo contro il gelo nelle scuole - Ma l’emergenza non riguarda solo il freddo: alcuni studenti hanno denunciato anche gravi problemi legati alla sicurezza degli edifici ... lasicilia.it

Scuole al gelo, il corteo degli studenti accende il caso Siracusa - Il freddo entra nelle aule e gli studenti scendono in strada. blogsicilia.it

Aule al gelo nelle scuole di Roma, si allarga lo sciopero degli studenti. La mappa delle proteste - La mobilitazione per denunciare termosifoni non funzionanti e classi al freddo sta coinvolgendo sempre più istituti e licei della Capitale ... romatoday.it

Diverse scuole senza riscaldamento, studenti costretti al gelo https://ebx.sh/ea7DsW - facebook.com facebook

Aule al gelo nelle scuole di Roma, si allarga lo sciopero degli studenti. La mappa delle proteste ift.tt/HgxB8vC x.com

