VIDEO - Il lupo è arrivato sulla via Emilia ripreso dai passanti poco distante dalle auto
Recenti segnalazioni confermano la presenza del lupo lungo la via Emilia, con riprese da parte di passanti nelle vicinanze delle auto. La specie continua a essere avvistata nel territorio riminese e in altre aree del nord Italia, evidenziando una diffusione sempre più ampia. La presenza del lupo rappresenta un fenomeno naturale che richiede attenzione e rispetto, mantenendo un equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza dei cittadini.
Sul territorio del riminese si continua a segnalare la presenza del lupo. Ormai a quasi qualsiasi latitudine. Nella giornata di venerdì (16 gennaio) un cittadino è riuscito a riprendere in video un lupo solitario che vagava nei prati poco distante dalla via Emilia. L’avvistamento si è registrato nei pressi della locanda San Martino e a poche decine di metri dal passaggio delle automobili. “Ero a bordo del mio camion - è la testimonianza – quando attorno alle 10,15 mi sono imbattuto in questo lupo, sono riuscito a fermarmi e a riprenderlo tranquillamente con la videocamera del cellulare. Non era molto lontano dalla strada”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
