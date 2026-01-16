VIDEO | Fondi ad Hamas | manifestazione pro arrestati I terroristi non sono i palestinesi

Durante l’udienza presso il Tribunale del Riesame di Genova sul caso del medico palestinese Mohammed Hannoun, si è svolta una manifestazione di solidarietà. I partecipanti hanno espresso il loro sostegno, ribadendo che i terroristi non rappresentano i palestinesi. L’evento si inserisce nel contesto di un dibattito acceso sui finanziamenti e le accuse legate ad Hamas.

Mentre era in corso l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Genova sul caso che vede indagato il medico palestinese Mohammed Hannoun per presunti finanziamenti ad Hamas, fuori dal palazzo di giustizia si è svolta una manifestazione di solidarietà.Decine di attivisti, militanti pro-Palestina.

Presunti fondi ad Hamas, Silvia Salis smonta le bufale di FdI: “Mai stata ai comizi di Hannoun, querelerò” - La sindaca di Genova Silvia Salis contro le fake news di Fratelli d’Italia sulla sua partecipazione alle manifestazioni organizzate da Mohammad Hannoun, presidente dei palestinesi in Italia e tra gli ... fanpage.it

Video. I fondi Ue per i palestinesi potrebbero finire a Hamas - L'Autorità nazionale palestinese ha chiuso a febbraio il Fondo per i martiri, Secondo le informazioni ottenute da Euronews, il meccanismo che Israele definisce "pagare per uccidere" potrebbe essere ... it.euronews.com

Terrorismo e soldi ad Hamas, arrestato Hannoun

Piantedosi: “Hannoun coordinava fondi per Hamas per oltre 7 milioni di euro” x.com

FONDI AD HAMAS CANESTRINI NELLA DIFESA C'è l'avvocato lagarino nel pool di difensori dei presunti finanziatori del terrorismo: operazione basata su informazioni di intelligence straniere inutilizzabili in tribunale - facebook.com facebook

