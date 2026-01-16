Video Annabella Martinelli comandante carabinieri | Verrà fatta l' autopsia

Da ilrestodelcarlino.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comandante dei carabinieri di Abano Terme ha annunciato che sarà eseguita un’autopsia sulla salma di Annabella Martinelli, la giovane studentessa scomparsa l’Epifania e ritrovata nei boschi dei Colli Euganei. Al momento, si valuta l’ipotesi di un gesto autolesionista. La procura e le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e della morte.

"Prossimamente verrà fatta l'autopsia, si propende per l'ipotesi suicidaria." Lo ha dichiarato il tenente Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Abano Terme, parlando della morte di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa dalla sera dell'Epifania e ritrovata senza vita in un'area boschiva dei Colli Euganei nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

video annabella martinelli comandante carabinieri verr224 fatta l autopsia

© Ilrestodelcarlino.it - Video Annabella Martinelli, comandante carabinieri: "Verrà fatta l'autopsia"

Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta, il suicidio annunciato in un biglietto ritrovato nello zaino. Disposta l'autopsia

Leggi anche: Trovata morta Annabella Martinelli: il video dell'area del ritrovamento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Morte Annabella Martinelli, l'arrivo della mortuaria sul posto; Trovata morta Annabella Martinelli, nello zaino biglietti in cui annuncia il suicidio; Annabella Martinelli trovata morta: «Sarà eseguita l'autopsia, con lei c'erano tutti i suoi effetti personali» VIDEO; Annabella Martinelli, comandante carabinieri: Verrà fatta l'autopsia.

video annabella martinelli comandanteAnnabella Martinelli trovata morta: «Sarà eseguita l'autopsia, con lei c'erano tutti i suoi effetti personali» VIDEO - La pista principale è al momento quella di un gesto volontario che sarebbe avvenuto la notte ... ilmattino.it

video annabella martinelli comandanteTrovato il corpo di Annabella Martinelli, il comandante dei Carabinieri: "La stavamo cercando viva" - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Teolo (Padova) scomparsa la sera del 6 gennaio. youmedia.fanpage.it

video annabella martinelli comandanteAnnabella Martinelli, proseguono le ricerche della studentessa 22enne scomparsa: droni, elicotteri e uomini sui Colli Euganei VIDEO - La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente ... ilgazzettino.it

Annabella Martinelli trovata morta: Sarà eseguita l'autopsia

Video Annabella Martinelli trovata morta: Sarà eseguita l'autopsia

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.