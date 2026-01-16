Video Annabella Martinelli comandante carabinieri | Verrà fatta l' autopsia

Il comandante dei carabinieri di Abano Terme ha annunciato che sarà eseguita un’autopsia sulla salma di Annabella Martinelli, la giovane studentessa scomparsa l’Epifania e ritrovata nei boschi dei Colli Euganei. Al momento, si valuta l’ipotesi di un gesto autolesionista. La procura e le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e della morte.

"Prossimamente verrà fatta l'autopsia, si propende per l'ipotesi suicidaria." Lo ha dichiarato il tenente Diego Del Tufo, comandante del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Abano Terme, parlando della morte di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne scomparsa dalla sera dell'Epifania e ritrovata senza vita in un'area boschiva dei Colli Euganei nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio.

Annabella Martinelli trovata morta: Sarà eseguita l'autopsia

